В Кисловодске на кладбище нашли тело пропавшего 85-летнего пенсионера

Ставропольский край

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В Кисловодске 17 ноября возле кладбища нашли тело пропавшего ранее пенсионера

По версии следствия, 85-летний мужчина отправился на кладбище навестить могилу супруги. Его тело нашли днем 17 ноября без видимых признаков насильственной смерти, сообщает СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту обнаружения тела пенсионера.

Как сообщали Юга.ру, мужчина вышел из дома 13 ноября и не вернулся. Полиция обратилась к жителям с просьбой помочь в поисках пропавшего без вести пенсионера.

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