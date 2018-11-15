В Кисловодске разыскивают пропавшего 84-летнего пенсионера

Полиция Кисловодска просит жителей помочь в поисках пропавшего без вести пенсионера

По данным МВД, 84-летний мужчина вышел из дома 13 ноября и до сих пор не вернулся.

На вид ему 85-86 лет, рост 160 см, среднее телосложение, овальное лицо, карие глаза, прямой нос, узкие губы, седые короткие волосы.

На нем была черная рубашка с коричневыми квадратами, темные штаны и туфли.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении гражданина просьба незамедлительно сообщить по телефонам 8 (87937) 2-02-16 или 02/102 (с мобильного телефона) или в ближайший отдел полиции, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.