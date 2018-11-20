В Сочи водитель потерял память после ДТП

В Лазаревском районе Сочи 19 ноября произошла авария, есть пострадавшие

ДТП произошло утром на трассе М27 возле поселка Детляжка Лазаревского района. По предварительным данным, машину «Нива» занесло на скользкой дороге, она ударилась о бордюр и выехала на встречку. Там автомобиль столкнулся с Lada Vesta.

Водителя «Нивы» зажало в салоне. Сотрудники сочинского отряда «Кубань-Спас» достали парня и передали скорой помощи. После аварии пострадавший смог вспомнить только свое имя. Водителя Lada Vesta в шоковом состоянии передали врачам.

На дороге, где произошло ДТП, разлили солярку, отметили в пресс-службе «Кубань-Спас».