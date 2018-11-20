В Ростовской области прогнозируют гололед

В Ростовской области к вечеру 20 ноября прогнозируют ухудшение погоды

По данным Ростовского гидрометцентра, вечером 20 ноября и в ночь на 21 ноября в регионе ожидают понижение температуры до отрицательных отметок и гололед.

«В связи с ухудшением погодных условий ГИБДД Ростовской области рекомендует водителям выбирать скоростной режим, соответствующий конкретным дорожным и погодным условиям, избегать опасных маневров, соблюдать дистанцию и, по возможности, отказаться от дальних поездок», — заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Как сообщали Юга.ру, в большинстве районов Ростовской области 20 ноября будет идти дождь и мокрый снег, на дорогах гололедица. Дневная температура воздуха — около 2 °С. Утром 20 ноября из-за дождя со снегом образовались 9-балльные пробки.