Ростов из-за дождя со снегом встал в 9-балльные пробки
В Ростове утром 20 ноября из-за дождя и мокрого снега образовались 9-балльные пробки
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение затруднено не только в центре города, но и в отдаленных районах. В пробках стоят автомобилисты на улицах Нансена и Варфоломеева. Наиболее затруднено движение на улице Красноармейской от Буденновского до Кировского проспекта, а также на проспектах Стачки и Ворошиловском. Машины двигаются со скоростью 3-5 км/ч.
По прогнозам синоптиков, 20 ноября в большинстве районов Ростовской области будет идти дождь и мокрый снег, на дорогах гололедица. Дневная температура воздуха — около 2 °С.
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