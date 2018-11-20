Ростов из-за дождя со снегом встал в 9-балльные пробки

В Ростове утром 20 ноября из-за дождя и мокрого снега образовались 9-балльные пробки

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение затруднено не только в центре города, но и в отдаленных районах. В пробках стоят автомобилисты на улицах Нансена и Варфоломеева. Наиболее затруднено движение на улице Красноармейской от Буденновского до Кировского проспекта, а также на проспектах Стачки и Ворошиловском. Машины двигаются со скоростью 3-5 км/ч.

По прогнозам синоптиков, 20 ноября в большинстве районов Ростовской области будет идти дождь и мокрый снег, на дорогах гололедица. Дневная температура воздуха — около 2 °С.