В Адыгее в рамках импортозамещения в лекарственном обеспечении при госзакупках минздрав отдал предпочтение препаратам отечественного производства

Сейчас 71% лекарств, закупаемых министерством здравоохранения, произведены в России. В 2016 году этот показатель составлял 44%. По мнению министра здравоохранения Адыгеи Рустема Меретукова, отечественные препараты по качеству не уступают импортным аналогам.

Меретуков отметил, что обеспечение доступности лекарственными препаратами для жителей республики находится на постоянном контроле руководства региона. Благодаря широкой аптечной сети высокий уровень конкуренции создает условия для сдерживания цен практически на все лекарственные препараты. Среднее число жителей на одну аптеку — 1,8 тыс. человек (по России — 2,2 тыс. человек).

При госзакупках лекарственных препаратов также обеспечена конкуренция. Эффективно проведенные аукционы позволили сэкономить почти 68 млн рублей. Эти средства направили на увеличение количества и ассортимента приобретаемых лекарственных препаратов и медицинских изделий.

Кроме того, на региональном уровне установлены предельные оптовые надбавки на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП). По данным Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, в июле 2018 года средняя величина розничной торговой надбавки на ЖНВЛП в Адыгее составила 7% при среднероссийском показателе в 23%.

В целом из бюджетов всех уровней на лекарственное обеспечение в Адыгее в 2016 году направили 810,9 млн рублей, в 2017 году — 841,9 млн рублей, в 2018 — 867 млн рублей. При этом есть дефицит средств республиканского бюджета, предусмотренных в 2018 году на бесплатное лекарственное обеспечение региональных льготников.

«Мы отчетливо понимаем, к каким последствиям для здоровья людей может привести отсутствие необходимых лекарств в нужное время, поэтому и в дальнейшем будем уделять вопросам лекарственного обеспечения самое пристальное внимание», — заключил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.