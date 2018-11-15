Под Краснодаром в ДТП погиб мужчина

Под Краснодаром 15 ноября произошло ДТП, в котором погиб один человек и еще четверо пострадали

Авария случилась около 6:40 на 6-м километре трассы Краснодар — Темрюк. По предварительным данным, 45-летний водитель ВАЗ-21065 не выбрал безопасную дистанцию и врезался в попутную машину Lada Largus под управлением 46-летнего мужчины.

В результате аварии водитель ВАЗ погиб, его 34-летнюю и 57-летнюю пассажирок доставили в больницу. Еще одной 20-летней девушке и 46-летнему водителю Lada назначили амбулаторное лечение, рассказал порталу Юга.ру старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

Обстоятельства ДТП уточняются.