В Ростовской области во время пожара погибла пенсионерка
Ростовская область Наталья Евсикова
В Донецке Ростовской области 19 ноября произошел пожар, в котором погиб человек
Сообщение о возгорании в частном доме на улице Береговой поступило в 16:17. Пожарные потушили огонь в 16:37. Площадь пожара составила 30 кв. метров.
В результате происшествия погибла 82-летняя пенсионерка. Предварительная причина пожара — короткое замыкание проводки, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Как сообщали Юга.ру, в ночь на 19 ноября в Шахтах произошел пожар в частном доме. В результате него погибли двухлетняя девочка, ее родители и 16-летний подросток.
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