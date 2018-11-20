В Ростовской области во время пожара погибла пенсионерка

В Донецке Ростовской области 19 ноября произошел пожар, в котором погиб человек

Сообщение о возгорании в частном доме на улице Береговой поступило в 16:17. Пожарные потушили огонь в 16:37. Площадь пожара составила 30 кв. метров.

В результате происшествия погибла 82-летняя пенсионерка. Предварительная причина пожара — короткое замыкание проводки, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Как сообщали Юга.ру, в ночь на 19 ноября в Шахтах произошел пожар в частном доме. В результате него погибли двухлетняя девочка, ее родители и 16-летний подросток.