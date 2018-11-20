В Ростовской области во время пожара погибла пенсионерка

Ростовская область

Распечатать

В Донецке Ростовской области 19 ноября произошел пожар, в котором погиб человек

Сообщение о возгорании в частном доме на улице Береговой поступило в 16:17. Пожарные потушили огонь в 16:37. Площадь пожара составила 30 кв. метров.

В результате происшествия погибла 82-летняя пенсионерка. Предварительная причина пожара — короткое замыкание проводки, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Как сообщали Юга.ру, в ночь на 19 ноября в Шахтах произошел пожар в частном доме. В результате него погибли двухлетняя девочка, ее родители и 16-летний подросток.

МЧС Пожары
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Тбилисском районе рекордно вырос объем надоя молока
В Сочи водитель потерял память после ДТП
В Ростовской области прогнозируют гололед
Глава Адыгеи поручил минздраву республики разобраться с каждой жалобой на нехватку лекарств
Ростов из-за дождя со снегом встал в 9-балльные пробки
В Туапсинском районе автомобиль насмерть сбил мужчину

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале