В Шахтах возбудили уголовное дело после гибели семьи при пожаре

В Шахтах следователи возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек при пожаре в частном доме

По данным следствия, возгорание произошло в доме на проспекте Победы Революции. В результате происшествия погибли двухлетняя девочка, ее родители и 16-летний подросток.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщила 19 ноября пресс-служба СУ СКР по Ростовской области.

Как писали Юга.ру, в ночь на 19 ноября в Шахтах при пожаре в частном доме погибли четыре человека.