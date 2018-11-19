В Шахтах возбудили уголовное дело после гибели семьи при пожаре
Ростовская область Наталья Евсикова
В Шахтах следователи возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек при пожаре в частном доме
По данным следствия, возгорание произошло в доме на проспекте Победы Революции. В результате происшествия погибли двухлетняя девочка, ее родители и 16-летний подросток.
Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщила 19 ноября пресс-служба СУ СКР по Ростовской области.
Как писали Юга.ру, в ночь на 19 ноября в Шахтах при пожаре в частном доме погибли четыре человека.
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