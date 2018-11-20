В Адыгее увеличили штрафы за нескошенную амброзию

Адыгея

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В Адыгее депутаты ужесточили административное наказание для нарушителей борьбы с сорной и карантинной растительностью, в том числе амброзией

В ходе заседания Госсовета-Хасэ Адыгеи 19 ноября было принято решение об увеличении штрафов при повторном выявлении нарушения.

Действующее региональное законодательство предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 2 тыс. рублей, на должностных лиц — от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, на юридических лиц — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей.

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Теперь при неоднократных повторных нарушениях штрафы увеличиваются. Для граждан они будут составлять от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, на должностных лиц — от 10 тыс. до15 тыс. рублей, на юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Депутаты Госсовета-Хасэ Адыгеи считают, что увеличение административных штрафов за повторное нарушение сократит их количество, а территории будут содержаться в соответствии с требуемыми нормами действующего законодательства.

Законодательство Здравоохранение
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