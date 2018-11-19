Краснодарские медучреждения проверяют после найденных в лесу коробок с вакцинами
Управление здравоохранения Краснодара проводит проверку после того, как в сеть попали фотографии с якобы найденными в лесу у города выброшенными коробками с вакцинами
Снимки коробок с вакциной «Совигрипп» опубликовал паблик «Типичный Краснодар». Сообщается, что их нашли горожане, но где именно — не уточняется. Судя по маркировке, срок годности препаратов еще не вышел.
В управлении здравоохранения Краснодара сообщили, что по данному факту проводится проверка.
«В медучреждениях города проводятся проверки — идет ревизия всех остатков вакцины. По ее результатам станет понятно, куда конкретно эта партия поступила, и была ли она в принципе в Краснодаре», — цитирует начальника управления Екатерину Устинову «Комсомольская правда».
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