Краснодарские медучреждения проверяют после найденных в лесу коробок с вакцинами

Краснодарский край

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Управление здравоохранения Краснодара проводит проверку после того, как в сеть попали фотографии с якобы найденными в лесу у города выброшенными коробками с вакцинами

Снимки коробок с вакциной «Совигрипп» опубликовал паблик «Типичный Краснодар». Сообщается, что их нашли горожане, но где именно — не уточняется. Судя по маркировке, срок годности препаратов еще не вышел.

В управлении здравоохранения Краснодара сообщили, что по данному факту проводится проверка.

«В медучреждениях города проводятся проверки — идет ревизия всех остатков вакцины. По ее результатам станет понятно, куда конкретно эта партия поступила, и была ли она в принципе в Краснодаре», — цитирует начальника управления Екатерину Устинову «Комсомольская правда»

«Совигриппом» бесплатно прививают взрослых россиян от гриппа с 2015 года.

© Фото из паблика «Типичный Краснодар»
© Фото из паблика «Типичный Краснодар»
© Фото из паблика «Типичный Краснодар»
© Фото из паблика «Типичный Краснодар»
Здравоохранение Краснодар Медицина
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Краснодарские медучреждения проверяют после найденных в лесу коробок с вакцинами
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