«ВКонтакте» разрешила пользователям скачивать архив своих данных. Чтобы они знали, какая информация о них хранится на серверах

Пользователи «ВКонтакте» получили возможность скачивать данные о себе, которые собирает соцсеть

Управляющий директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов сообщил, что новая функция даст возможность в любой момент получить «наиболее полное и наглядное представление» о том, какие данные сохраняются на серверах.

«Не всегда и не все данные пользователей могут отображаться в явном виде в интерфейсах "ВКонтакте". Поэтому сегодня мы запустили возможность делать расширенную выгрузку копии этих данных в удобном архиве», — написал Рогозов.

Сейчас выгрузка данных работает в тестовом режиме. Запросить архив можно в соответствующем разделе соцсети. Пользователи также могут воспользоваться персональным ключом OpenPGP, чтобы зашифровать выгружаемый файл.

Массив данных отправляется в zip-архиве. В нем будут, в частности, сообщения и местоположение пользователя, фотографии, которые он лайкал, история денежных переводов, история посещений соцсети и IP-адреса подключений, информация, которую учитывают при таргетинге рекламы, и история изменения страницы.