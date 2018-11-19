«ВКонтакте» разрешила пользователям скачивать архив своих данных. Чтобы они знали, какая информация о них хранится на серверах

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Пользователи «ВКонтакте» получили возможность скачивать данные о себе, которые собирает соцсеть

Управляющий директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов сообщил, что новая функция даст возможность в любой момент получить «наиболее полное и наглядное представление» о том, какие данные сохраняются на серверах.

«Не всегда и не все данные пользователей могут отображаться в явном виде в интерфейсах "ВКонтакте". Поэтому сегодня мы запустили возможность делать расширенную выгрузку копии этих данных в удобном архиве», — написал Рогозов.

Сейчас выгрузка данных работает в тестовом режиме. Запросить архив можно в соответствующем разделе соцсети. Пользователи также могут воспользоваться персональным ключом OpenPGP, чтобы зашифровать выгружаемый файл.

Массив данных отправляется в zip-архиве. В нем будут, в частности, сообщения и местоположение пользователя, фотографии, которые он лайкал, история денежных переводов, история посещений соцсети и IP-адреса подключений, информация, которую учитывают при таргетинге рекламы, и история изменения страницы.

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Ранее «ВКонтакте» выдавала такую информацию только жителям Евросоюза, в соответствии с европейским регламентом защиты персональных данных GDPR. Они имеют право запросить данные, которые собрала соцсеть, а также потребовать удалить их.

Как сообщали Юга.ру, в августе, на фоне общественного резонанса вокруг большого числа уголовных дел за публикации и репосты, соцсеть анонсировала реформу приватности. Появилась возможность сделать свою страницу полностью приватной. Также соцсеть рассказала об обработке запросов правоохранительных органов и процессе сбора информации пользователей.

Кроме того, «ВКонтакте» пообещала раскрыть статистику запросов силовиков, но пока не сделала этого.

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«ВКонтакте» разрешила пользователям скачивать архив своих данных. Чтобы они знали, какая информация о них хранится на серверах
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