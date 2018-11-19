В Сочи ограничат движение транспорта во время празднования Дня города

В Сочи в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню города, 24 ноября ограничат движение транспорта

«Это касается центральных улиц курорта. В частности, ограничения движения транспорта будут связаны с парадом велосипедов, гонкой спортсменов и ветеранов, другими мероприятиями», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе мэрии Сочи.

Со схемой движения можно ознакомиться здесь.

В пресс-службе напомнили, что городские праздничные мероприятия стартуют 21 ноября. В Свято-Михайло-Архангельском соборе состоится праздничная литургия. Кульминацией Дня города станут музыкальные фейерверки, которые в этом году можно посмотреть на площади Флага и у Зимнего театра.

В Хостинском районе состоится открытие первой очереди сквера «Мацеста». В Лазаревском районе в сквере на Горке героев пройдет акция по восстановлению дубовой рощи. Там также откроют обновленный сквер «Восход». В Центральном районе для посещения станет доступен сквер на улице Пластунской. В Адлерском районе откроют скульптуру «Лебединая верность» перед зданием загса.

Как сообщали Юга.ру, празднование Дня города начнется 21 ноября, в день Архистратига Михаила, которого считают небесным покровителем курорта. Основные торжества пройдут 24 и 25 ноября.