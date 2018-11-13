В Сочи день города отметят велопарадом

В Сочи в честь Дня города 24 ноября проведут велопарад

В программе — детские заезды на площади Искусств и 12-километровая велогонка спортсменов и ветеранов, в которой примут участие чемпионы мира, Олимпийских игр и международных соревнований.

«Велогонка будет проходить по трем возрастным категориям: 14-17 лет, 18-49 лет, 50 лет и старше. Ярким обещает быть велопарад дистанцией в 3 км, в котором могут принять участие все желающие старше 14 лет», — сообщили в департаменте физической культуры и спорта администрации Сочи.

Маршрут велогонки пройдет по улицам Орджоникидзе, Театральной, Курортному проспекту, Поярко, Несербской, Москвина, Орджоникидзе. Стартуют и финишируют велосипедисты на площади Искусств.

Празднование Дня города начнется 21 ноября, в день Архистратига Михаила, которого считают небесным покровителем курорта. Основные торжества пройдут 24 и 25 ноября.