В Чечне проверят медиков скорой помощи после смерти 13-летнего мальчика

В Чечне возбудили уголовное дело по факту смерти 13-летнего мальчика, который умер после двух приездов скорой помощи

По данным следствия, в селе Побединском Грозненского района 13-летний мальчик пожаловался отцу на острую боль в области позвоночника. Мужчина в течение дня дважды вызывал бригаду скорой медицинской помощи.

Врачи в обоих случаях оказали мальчику первую помощь, однако не госпитализировали его. Они посоветовали родителям самостоятельно обратиться в больницу. Ночью, через несколько часов после очередного приезда медиков, ребенок скончался.

Дело возбудили по ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи устанавливают личности тех, кто не оказал ребенку надлежащей медицинской помощи. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили 16 ноября в пресс-службе СУ СК России по Чеченской Республике.

Руководитель территориального органа Росздравнадзора по Чечне Юнади Дачаев сообщил ТАСС, что ведомство проверит качество и своевременность оказания медпомощи ребенку.