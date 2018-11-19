В Новороссийске автомобиль врезался в металлический забор

В Приморском районе Новороссийска 19 ноября произошло ДТП

Авария произошла на улице Луначарского. По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля Volkswagen не уступил дорогу машине Toyota и зацепил ее. За рулем находилась 32-летняя женщина. Она не справилась с управлением и врезалась в металлический забор.

В результате пострадала водитель Toyota и две пассажирки 21 и 23 лет, им назначили амбулаторное лечение. Водитель Volkswagen не получил травм, рассказал порталу Юга.ру старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.