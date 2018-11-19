В Новороссийске автомобиль врезался в металлический забор
В Приморском районе Новороссийска 19 ноября произошло ДТП
Авария произошла на улице Луначарского. По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля Volkswagen не уступил дорогу машине Toyota и зацепил ее. За рулем находилась 32-летняя женщина. Она не справилась с управлением и врезалась в металлический забор.
В результате пострадала водитель Toyota и две пассажирки 21 и 23 лет, им назначили амбулаторное лечение. Водитель Volkswagen не получил травм, рассказал порталу Юга.ру старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.
Как сообщали Юга.ру, под Новороссийском 16 ноября произошло ДТП, в результате которого у машины вылетел двигатель.
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