Под Новороссийском в ДТП у машины вылетел двигатель

Краснодарский край

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Под Новороссийском 16 ноября произошло, в результате которого у машины вылетел двигатель

Авария случилась около 8:00 на трассе Новороссийск — Керченский пролив. По предварительны данным, 33-летняя женщина на автомобиле Toyota на закруглении дороги не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там машина столкнулась с грузовиком MAN с полуприцепом. От удара двигатель иномарки вылетел на дорогу.

В результате ДТП женщину госпитализировали с незначительными травмами. Водитель грузовой машины не пострадал, рассказал порталу Юга.ру старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

ГИБДД ДТП Новороссийск
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