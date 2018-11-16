Под Новороссийском в ДТП у машины вылетел двигатель
Под Новороссийском 16 ноября произошло, в результате которого у машины вылетел двигатель
Авария случилась около 8:00 на трассе Новороссийск — Керченский пролив. По предварительны данным, 33-летняя женщина на автомобиле Toyota на закруглении дороги не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там машина столкнулась с грузовиком MAN с полуприцепом. От удара двигатель иномарки вылетел на дорогу.
В результате ДТП женщину госпитализировали с незначительными травмами. Водитель грузовой машины не пострадал, рассказал порталу Юга.ру старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.
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