В Краснодаре временно ограничат движение на улице Сормовской
На участке улицы Сормовской в Краснодаре 23 ноября введут ограничения движения транспорта из-за ремонта водопровода
С 23 по 25 ноября на дороге улицы Сормовской на пересечении с Монтажной специалисты ООО «Навигатор» будут ремонтировать сети водоснабжения. Для проведения работ закроют одну из полос дороги по Сормовской в сторону центра. Кроме того, будет ограничен проход по тротуару.
Возле ремонтируемого участка установят временные дорожные знаки, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Как сообщали Юга.ру, в краевом центре из-за ремонта ливневки до 17 декабря будет ограничено движение на 23 участках дорог.
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