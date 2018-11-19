В Краснодаре временно ограничат движение на улице Сормовской

Краснодарский край

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На участке улицы Сормовской в Краснодаре 23 ноября введут ограничения движения транспорта из-за ремонта водопровода

С 23 по 25 ноября на дороге улицы Сормовской на пересечении с Монтажной специалисты ООО «Навигатор» будут ремонтировать сети водоснабжения. Для проведения работ закроют одну из полос дороги по Сормовской в сторону центра. Кроме того, будет ограничен проход по тротуару.

Возле ремонтируемого участка установят временные дорожные знаки, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Как сообщали Юга.ру, в краевом центре из-за ремонта ливневки до 17 декабря будет ограничено движение на 23 участках дорог.

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