В Краснодаре временно ограничат движение на улице Сормовской

На участке улицы Сормовской в Краснодаре 23 ноября введут ограничения движения транспорта из-за ремонта водопровода

С 23 по 25 ноября на дороге улицы Сормовской на пересечении с Монтажной специалисты ООО «Навигатор» будут ремонтировать сети водоснабжения. Для проведения работ закроют одну из полос дороги по Сормовской в сторону центра. Кроме того, будет ограничен проход по тротуару.

Возле ремонтируемого участка установят временные дорожные знаки, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.