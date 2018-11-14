В Краснодаре на месяц частично ограничили движение из-за ремонта ливневки

Краснодарский край

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На 23 участках в разных частях Краснодара до 17 декабря ограничили движение транспорта для проведения работ на ливневой канализации

«Ограничения уже действуют точечно в местах, где ведутся работы по ремонту коллекторов для улучшения их пропускной способности, что положительным образом скажется на работе ливнесточной системы, прежде всего, в центральной части города», — сообщил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Работы с частичным ограничением движения транспорта ведутся на следующих перекрестках и по адресам:

  • ул. Северная — ул. Красноармейская;
  • ул. Рашпилевская — ул. Пашковская;
  • ул. Кубанская набережная — ул. им. Ленина;
  • ул. им. Гоголя — ул. им. Чкалова;
  • ул. им. Гоголя, 34;
  • ул. Красная — ул. Гимназическая;
  • ул. Коммунаров — ул. Постовая;
  • ул. Мира, 26;
  • ул. Красная, 70;
  • ул. Советская — ул. Красная;
  • ул. Рашпилевская — ул. им. Калинина;
  • ул. Рашпилевская — ул. им. Ленина;
  • ул. Длинная, 100;
  • ул. Красная — ул. Комсомольская;
  • ул. им. 40-летия Победы, 144/4;
  • ул. Школьная, 13;
  • ул. им. Передерия, 105;
  • ул. им. Карякина, 8/1;
  • ул. Харьковская, 85/1;
  • ул. Ставропольская, 176;
  • ул. Уральская — ул. Симферопольская;
  • ул. Авиагородок, 17;
  • ул. им. Горького — ул. им. Кирова.
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В Краснодаре на месяц частично ограничили движение из-за ремонта ливневки
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