В Краснодаре на месяц частично ограничили движение из-за ремонта ливневки

На 23 участках в разных частях Краснодара до 17 декабря ограничили движение транспорта для проведения работ на ливневой канализации

«Ограничения уже действуют точечно в местах, где ведутся работы по ремонту коллекторов для улучшения их пропускной способности, что положительным образом скажется на работе ливнесточной системы, прежде всего, в центральной части города», — сообщил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Работы с частичным ограничением движения транспорта ведутся на следующих перекрестках и по адресам: