В Краснодаре на месяц частично ограничили движение из-за ремонта ливневки
Краснодарский край Елена Лободина
На 23 участках в разных частях Краснодара до 17 декабря ограничили движение транспорта для проведения работ на ливневой канализации
«Ограничения уже действуют точечно в местах, где ведутся работы по ремонту коллекторов для улучшения их пропускной способности, что положительным образом скажется на работе ливнесточной системы, прежде всего, в центральной части города», — сообщил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
Работы с частичным ограничением движения транспорта ведутся на следующих перекрестках и по адресам:
- ул. Северная — ул. Красноармейская;
- ул. Рашпилевская — ул. Пашковская;
- ул. Кубанская набережная — ул. им. Ленина;
- ул. им. Гоголя — ул. им. Чкалова;
- ул. им. Гоголя, 34;
- ул. Красная — ул. Гимназическая;
- ул. Коммунаров — ул. Постовая;
- ул. Мира, 26;
- ул. Красная, 70;
- ул. Советская — ул. Красная;
- ул. Рашпилевская — ул. им. Калинина;
- ул. Рашпилевская — ул. им. Ленина;
- ул. Длинная, 100;
- ул. Красная — ул. Комсомольская;
- ул. им. 40-летия Победы, 144/4;
- ул. Школьная, 13;
- ул. им. Передерия, 105;
- ул. им. Карякина, 8/1;
- ул. Харьковская, 85/1;
- ул. Ставропольская, 176;
- ул. Уральская — ул. Симферопольская;
- ул. Авиагородок, 17;
- ул. им. Горького — ул. им. Кирова.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.