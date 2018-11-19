В Дагестане после аварии восстановили электричество 45,5 тыс. жителей
Дагестан Оксана Васильченко
В Дагестане 19 ноября завершили ремонтные работы на высоковольтной линии
Ремонт закончили в 14:30. Электроснабжение в четырех районах республики восстановили полностью. Электрические системы заработали в штатном режиме, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Дагестан.
Как писали Юга.ру, вечером 18 ноября в Дагестане на высоковольтной линии произошла авария. Без электричества остались 45,5 тыс. потребителей. Это жители Бежтинского участка и Цунтинского, Тляратинского, Шамильского районов.
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