В Дагестане после аварии восстановили электричество 45,5 тыс. жителей

В Дагестане 19 ноября завершили ремонтные работы на высоковольтной линии

Ремонт закончили в 14:30. Электроснабжение в четырех районах республики восстановили полностью. Электрические системы заработали в штатном режиме, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Дагестан.

Как писали Юга.ру, вечером 18 ноября в Дагестане на высоковольтной линии произошла авария. Без электричества остались 45,5 тыс. потребителей. Это жители Бежтинского участка и Цунтинского, Тляратинского, Шамильского районов.