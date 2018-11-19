В Дагестане более 45,5 тыс. жителей остались без света

В четырех районах Дагестана из-за аварии на электросетях 18 ноября жители остались без света

Сообщение об аварии поступило спасателям в 21:15. По предварительным данным, отключилась высоковольтная линия, работающая в тупиковом режиме.

В связи с этим без электричества остались жители Бежтинского участка и Цунтинского, Тляратинского, Шамильского районов. Централизованного отопления и водоснабжения в этих районах нет. Сейчас без света остаются 45,5 тыс. потребителей.

Ремонтные работы начали в 8:00, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Дагестан.