В Дагестане угарным газом отравились пять человек, в том числе дети

Дагестан

Распечатать

В Хунзахском районе Дагестана семья из пяти человек отравилась угарным газом

Несчастный случай произошел в селе Уздалросо. Глава села Омар Исаев сообщил, что в доме было печное отопление. Угарный газ поступил в комнаты из печи.

По предварительной информации, среди пострадавших есть дети. Отравившихся госпитализировали в Хунзахскую районную больницу. Состояние пострадавших медики оценили как удовлетворительное. Сейчас жизни людей ничего не угрожает.

Устанавливаются обстоятельства случившегося, пишет 19 ноября «Российская газета».

Как сообщали Юга.ру, на Ставрополье 8 ноября семья с двумя детьми и подростком отравилась угарным газом.

Газ Отравления
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Чечне проверят медиков скорой помощи после смерти 13-летнего мальчика
В Краснодаре отключили светофор на перекрестке улиц Северной и Леваневского
В Новороссийске автомобиль врезался в металлический забор
В Минводах некоторые участники избиения школьницы уже стояли на учете в полиции
В Краснодаре временно ограничат движение на улице Сормовской
На Дону возбудили уголовное дело после смерти годовалой девочки от ожогов

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале