В Дагестане угарным газом отравились пять человек, в том числе дети

В Хунзахском районе Дагестана семья из пяти человек отравилась угарным газом

Несчастный случай произошел в селе Уздалросо. Глава села Омар Исаев сообщил, что в доме было печное отопление. Угарный газ поступил в комнаты из печи.

По предварительной информации, среди пострадавших есть дети. Отравившихся госпитализировали в Хунзахскую районную больницу. Состояние пострадавших медики оценили как удовлетворительное. Сейчас жизни людей ничего не угрожает.

Устанавливаются обстоятельства случившегося, пишет 19 ноября «Российская газета».