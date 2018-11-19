В Дагестане угарным газом отравились пять человек, в том числе дети
В Хунзахском районе Дагестана семья из пяти человек отравилась угарным газом
Несчастный случай произошел в селе Уздалросо. Глава села Омар Исаев сообщил, что в доме было печное отопление. Угарный газ поступил в комнаты из печи.
По предварительной информации, среди пострадавших есть дети. Отравившихся госпитализировали в Хунзахскую районную больницу. Состояние пострадавших медики оценили как удовлетворительное. Сейчас жизни людей ничего не угрожает.
Устанавливаются обстоятельства случившегося, пишет 19 ноября «Российская газета».
Как сообщали Юга.ру, на Ставрополье 8 ноября семья с двумя детьми и подростком отравилась угарным газом.
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