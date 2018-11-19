В Шахтах во время пожара погибли ребенок и трое взрослых
Ростовская область Маша Волобуева
В Шахтах в ночь на 19 ноября четыре человека погибли при пожаре в частном доме
В ГУ МЧС РФ по Ростовской области сообщили, что в доме на двух хозяев загорелась кровля. Площадь пожара достигла 40 кв. метров. На месте тушения нашли тела четырехлетнего ребенка, двух мужчин и женщины.
Огонь потушили в 0:05, сообщает «Интерфакс».
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