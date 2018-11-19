На Ставрополье осудили владельца базы отдыха, где летом утонула восьмилетняя девочка

В Михайловске Ставропольского края предпринимателя осудили за смерть восьмилетней девочки на базе отдыха

Суд установил, что индивидуальный предприниматель не обеспечил присутствие инструктора. Кроме того, на базе отдыха не было медицинского кабинета и дежурного персонала для помощи пострадавшим на воде, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Предпринимателя признали виновным по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Его приговорили к 2,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщали Юга.ру, 26 июня женщина с восьмилетней дочерью и другими посетителями отдыхали возле бассейна на базе отдыха. Находясь в воде, девочка начала тонуть. Отдыхающие бросились на помощь, но спасти ребенка не удалось. СК возбудил уголовное дело в отношении владельца гостиницы.