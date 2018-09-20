На Ставрополье восьмилетняя девочка утонула в бассейне

В Михайловске Ставропольского края будут судить предпринимателя, в чьей гостинице 26 июня утонул ребенок

По данным следствия, женщина с восьмилетней дочерью и другими посетителями отдыхали возле бассейна на базе отдыха. Находясь в воде, девочка начала тонуть. Отдыхающие бросились на помощь, но спасти ребенка не удалось.

По результатам судебно-медицинской экспертизы, девочка умерла из-за механической асфиксии, развившейся в результате закрытия дыхательных путей водой при утоплении, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Против индивидуального предпринимателя, предоставлявшего услуги развлекательного комплекса, возбудили уголовное дело п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По версии следствия, мужчина не обеспечил на территории комплекса квалифицированного инструктора, а также наличие медицинского кабинета и дежурного персонала. Дело направили в суд для рассмотрения по существу.