В Махачкале обвиняемый в нападении на журналистку во время митинга получил условный срок

Советский районный суд Махачкалы 19 ноября осудил Карима Касумова, которого обвиняли в нападении на корреспондентку «Кавказского узла»

По версии следствия, 12 июня 2017 года Касумов заставлял журналистку «Кавказского узла» Патимат Махмудову прекратить съемку митинга сторонников Алексея Навального в Махачкале. Он напал на девушку и сломал ее видеокамеру. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ (Воспрепятствование законной деятельности журналиста, соединенное с насилием). Это одно из первых дел, возбужденных по этой статье в Дагестане, отмечает «Медиазона».

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Касумов не признал свою вину и утверждал, что не знал, что Махмудова находилась на митинге в качестве журналиста. Это заявление отрицала Махмудова и еще один свидетель по делу. Как передает корреспондент «Кавказского узла» из зала суда, Касумову предоставили право выступить с последним словом, но он отказался. Его признали виновным в нападении на корреспондента и приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

По данным «Черновика», редакция «Кавказского узла» намерена обжаловать приговор. Они подавали гражданский иск о возмещении ущерба за сломанную видеокамеру. Эксперт оценил ущерб в 20 тыс. 700 рублей. Касумов к 16 ноября полностью оплатил сумму.

Как писали Юга.ру, после митинга 12 июня журналистки «Кавказского узла» и «Черновика» обратились в полицию и рассказали, что на них напали мужчины, когда они освещали акцию. По словам девушек, нападавшие отобрали у них мобильные телефоны и угрожали.