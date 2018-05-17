В Дагестане передано в суд первое дело о воспрепятствовании работе журналистов

В Дагестане 18 мая суд начнет рассматривать уголовное дело, впервые возбужденное в республике по статье о воспрепятствовании работе журналиста

Как пишет «Медиазона», перед Советским районным судом предстанет уроженец Тляратинского района Карим Касумов. Он обвиняется в том, что на митинге против коррупции 12 июня 2017 года в Махачкале сломал камеру корреспонденту «Кавказского узла» Патимат Махмудовой. При этом заявление о нападении также подавали журналистки издания «Черновик».

Эксперты оценили ущерб в 20 тыс. рублей. Суд признал «Кавказский узел» потерпевшей стороной, так как камера принадлежала редакции.

Как сообщали Юга.ру, после митинга 12 июня Махмудова и журналистки «Черновика» Саида Вагабова и Барият Идрисова пожаловались в полицию на то, что на них напали мужчины, когда они занимались освещением акции. Махмудовой сломали камеру, у Идрисовой и Вагабовой отобрали телефоны и обеим угрожали, Вагабову толкнули. Нападавших они идентифицировали как уроженцев Тляратинского района (помимо Касумова это Гаирбек Ахмедов и Сурхай Магомедов) и утверждали, что они входят в окружение родственников на тот момент главы Дагестана Рамазана Абдулатипова.

Тогда полиция отказала в возбуждении дела из-за отсутствия состава преступления.

Уголовное дело о воспрепятствовании журналистской деятельности, соединенном с насилием или повреждением имущества (ч. 3 ст. 144 УК РФ), Следственный комитет возбудил в отношении Касумова только в сентябре 2017 года по заявлению общественного деятеля Эдуарда Атаева. Эпизод со сломанной камерой выделили в отдельное производство, в основном деле нет ни подозреваемых, ни потерпевших.

Как следует из материалов дела, Касумов игнорировал повестки на допрос, 10 ноября его объявили в розыск, через день — задержали, а 13 ноября предъявили обвинение и отпустили под подписку о невыезде.

Возбуждение дела главный редактор «Кавказского узла» Григорий Шведов связал с отставкой в начале октября Рамазана Абдулатипова.

В редакции «Черновика» заявили, что продолжат добиваться уголовного преследования напавших на журналисток издания.