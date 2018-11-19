«Билайн» представил программу лояльности для абонентов всех операторов

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») представила новую программу лояльности «Безумные дни»

Стать ее участниками могут абоненты любого мобильного оператора России. После каждой покупки на виртуальную карту программы начисляют 10% от стоимости товара, во время акций процент могут увеличить, сообщили в пресс-службе компании.

Программа лояльности «Безумные дни» станет доступна покупателям по всей России с 19 ноября, в день старта распродажи «Черная пятница» в магазинах «Билайн» и интернет-магазине.

Подключиться к программе помогут сотрудники более 3 тыс. магазинов «Билайн». После регистрации автоматически создается виртуальный счет карты лояльности, который привязан к номеру телефона участника. Как только пользователь совершает покупку, на виртуальную карту начисляется 1 тыс. приветственных бонусов, а также возвращается 10% от ее стоимости. Один бонус равен одному рублю. Потратить бонусы можно на приобретение смартфонов, планшетов, аксессуаров и других гаджетов.

В программе «Безумные дни» помимо приветственных бонусов предусмотрены специальные акции. Это увеличение бонусов в два раза, подарочные бонусы на праздники. Использовать их (не более 5% от суммы) можно на 15-й день с момента совершения каждой покупки. Они хранятся на виртуальном счете участника в течение 180 дней.

«Сейчас мы сделали еще один шаг в создании цифровой экосистемы выгодных предложений. В ее основе — новая программа лояльности "Безумные дни". Предложение базируется на основных трендах: удобство — быстрая регистрация, простота — условия начисления бонусов очень прозрачны и понятны, цифровизация — виртуальная бонусная карта, привязанная к номеру телефона участника, надежность — фиксированная сумма кэшбека, доступность — пользоваться скидками смогут абоненты любых операторов», — сказала исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду ПАО «ВымпелКом» Ирина Лебедева.