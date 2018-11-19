В Сочи мужчину осудили на три года за ложное сообщение о минировании стадиона во время ЧМ-2018

Краснодарский край

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В Сочи вынесли приговор мужчине, который сообщил о готовящемся взрыве стадиона во время ЧМ-2018

По данным прокуратуры, 15 июня около 4:55 пьяный 58-летний мужчина позвонил в экстренные службы и рассказал о готовящемся взрыве стадиона.

Правоохранительные органы проверили сообщение, но не нашли взрывчатого устройства.

Мужчину признали виновным и приговорили к трем годам лишения свободы в колонии-поселении. Осужденный обжаловал приговор в апелляции, но суд оставил его без изменения, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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В Сочи мужчину осудили на три года за ложное сообщение о минировании стадиона во время ЧМ-2018
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