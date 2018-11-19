В Ингушетии мужчина пытался ограбить банк с помощью сварочного аппарата

Ингушетия

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В Назрани правоохранители разыскивают мужчину, который пытался вскрыть дверь банка

Инцидент произошел на улице Муталиева.

«Мужчина, используя газосварочное оборудование, пытался взломать дверь и проникнуть в помещение отделения банка, в котором расположен банкомат», — рассказал 19 ноября «Интерфакс-Юг» представитель МВД по Ингушетии.

По его словам, о произошедшем в полицию сообщила служба безопасности банка, которая предоставила видеозаписи с камер наблюдения. Правоохранители разыскивают преступника. 

Как писали Юга.ру, летом 2016 года в Ингушетии мужчина в костюме и шляпе забрал из банка пакет денег и ушел, оставив на стойке гранату. Она оказалась ненастоящей.

Полиция
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