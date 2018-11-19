В Ингушетии мужчина пытался ограбить банк с помощью сварочного аппарата

В Назрани правоохранители разыскивают мужчину, который пытался вскрыть дверь банка

Инцидент произошел на улице Муталиева. «Мужчина, используя газосварочное оборудование, пытался взломать дверь и проникнуть в помещение отделения банка, в котором расположен банкомат», — рассказал 19 ноября «Интерфакс-Юг» представитель МВД по Ингушетии.

По его словам, о произошедшем в полицию сообщила служба безопасности банка, которая предоставила видеозаписи с камер наблюдения. Правоохранители разыскивают преступника.