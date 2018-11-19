Ежегодная пресс-конференция Путина назначена на декабрь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 19 ноября сообщил, что ежегодная пресс-конференция Владимира Путина состоится в декабре

Представитель Кремля отметил, что традиционный формат сохранится, сообщает ТАСС.

Песков также рассказал, что сроки проведения послания Федеральному Собранию пока не определены и его могут провести в декабре, но скорее всего президент выступит в 2019 году.

Как сообщали Юга.ру, в прошлом году пресс-конференция состоялась 14 декабря, а послание Федеральному Собранию перенесли на 1 марта 2018 года.

В июне 2018-го Песков сказал, что Путин может выступить перед палатами российского парламента второй раз за год.