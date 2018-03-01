Путин привел благоустройство Сочи в пример стране

Президент России Владимир Путин 1 марта во время оглашения послания Федеральному Собранию предложил обратить внимание на развитие городов

По мнению главы государства, необходимо принять программу пространственного развития страны. Путин привел в пример благоустройство Сочи, Казани и Владивостока, а также предложил в два раза увеличить расходы на развитие жилищно-коммунального хозяйства.

Кроме того, президент выступил с инициативой расширения влияния крупных городов, акцентировав, что концентрировать ресурсы в нескольких мегаполисах недопустимо. Для решения этой проблемы он призвал развивать малые города.

Как сообщали Юга.ру, ранее Путин во время послания Федеральному Собранию анонсировал открытие движения по Крымскому мосту.