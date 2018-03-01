Путин привел благоустройство Сочи в пример стране

Краснодарский край, Вся Россия

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Президент России Владимир Путин 1 марта во время оглашения послания Федеральному Собранию предложил обратить внимание на развитие городов

По мнению главы государства, необходимо принять программу пространственного развития страны. Путин привел в пример благоустройство Сочи, Казани и Владивостока, а также предложил в два раза увеличить расходы на развитие жилищно-коммунального хозяйства.

Кроме того, президент выступил с инициативой расширения влияния крупных городов, акцентировав, что концентрировать ресурсы в нескольких мегаполисах недопустимо. Для решения этой проблемы он призвал развивать малые города.

Как сообщали Юга.ру, ранее Путин во время послания Федеральному Собранию анонсировал открытие движения по Крымскому мосту.

Благоустройство Владимир Путин ЖКХ Олимпиада в Сочи
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