Путин может второй раз за год обратиться к Федеральному Собранию

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Президент РФ Владимир Путин может еще раз обратиться к Федеральному Собранию до конца 2018 года

Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Путин может выступить перед палатами российского парламента как в конце 2018-го, так и в 2019 году.

«И то и другое возможно», — цитирует Пескова RT.

Послание Федеральному Собранию должно было состояться в 2017 году, однако было перенесено на 1 марта 2018 года.

Владимир Путин
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