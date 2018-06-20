Путин может второй раз за год обратиться к Федеральному Собранию

Президент РФ Владимир Путин может еще раз обратиться к Федеральному Собранию до конца 2018 года

Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Путин может выступить перед палатами российского парламента как в конце 2018-го, так и в 2019 году.

«И то и другое возможно», — цитирует Пескова RT.

Послание Федеральному Собранию должно было состояться в 2017 году, однако было перенесено на 1 марта 2018 года.