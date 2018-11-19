В Кореновске в ДТП пострадали пять человек

Краснодарский край

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В Кореновске 17 ноября произошла авария, в которой пострадали пять человек

Авария произошла днем. По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Accent увидел в 20 метрах от себя перебегавшего дорогу пешехода и резко затормозил. Машину отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с Land Rover. 

В результате водителя и трех пассажиров Hyundai Accent зажало в поврежденном автомобиле. Также пострадала пассажирка Land Rover. Сотрудники кореновского отряда «Кубань-Спас» оказали помощь пострадавшим, после чего их передали врачам, сообщили в пресс-службе организации. 

Как писали Юга.ру, 18 ноября под Новороссийском КамАЗ столкнулся с семью машинами.

Аварии Автомобили ДТП Кореновский район Кубань-СПАС
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