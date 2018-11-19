В Кореновске в ДТП пострадали пять человек

В Кореновске 17 ноября произошла авария, в которой пострадали пять человек

Авария произошла днем. По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Accent увидел в 20 метрах от себя перебегавшего дорогу пешехода и резко затормозил. Машину отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с Land Rover.

В результате водителя и трех пассажиров Hyundai Accent зажало в поврежденном автомобиле. Также пострадала пассажирка Land Rover. Сотрудники кореновского отряда «Кубань-Спас» оказали помощь пострадавшим, после чего их передали врачам, сообщили в пресс-службе организации.