Нурмагомедов и Садулаев предложили закрыть ночные клубы в Дагестане после убийства росгвардейца
Обладатель титула абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов и олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев предложили закрыть ночные клубы в Дагестане
Садулаев написал в своем инстаграме, что в ночных клубах «чересчур часто случаются неприятности».
«Мои дорогие братья, земляки! Мы же горцы, называющие себя мусульманами! Нет в этих злачных заведениях ничего для нас, кроме как вреда. Много грязи там происходит, один разврат! Постоянные драки, перестрелки и убийства», — написал спортсмен.
По его словам, к призыву закрыть клубы присоединяются общественники и весь народ Дагестана.
Нурмагомедов у себя в инстаграме поддержал эту инициативу.
«Вопрос моим землякам, какую пользу приносят нашему обществу, эти ночные клубы?» — написал он.
Как сообщали Юга.ру, в ночь на 18 ноября в клубе Best в Махачкале между пьяными молодыми людьми возник конфликт. Одни из мужчин открыл стрельбу, в результате погиб 26-летний лейтенант Росгвардии, который находился не при исполнении. Правоохранитель пытался разнять конфликтующих.
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