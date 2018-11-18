В Сочи 16-летняя девушка погибла, выпав из окна
Краснодарский край Елена Лободина
В центре Сочи несовершеннолетняя девушка выпала из окна многоэтажки и погибла
Инцидент произошел 16 ноября в доме на ул. Горького.
По информации «Макс Портала», 16-летняя девушка выпала из окна 9 этажа. При падении она получила множественные травмы. Скорая доставила ее в горбольницу №9, но спасти ее врачи не смогли.
Как сообщали Юга.ру, 8 ноября в Сочи 12-летняя школьница выпала из окна третьего этажа средней школы № 28 на улице Лесной. Сейчас она находится в больнице.
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