В Сочи 16-летняя девушка погибла, выпав из окна

Краснодарский край

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В центре Сочи несовершеннолетняя девушка выпала из окна многоэтажки и погибла

Инцидент произошел 16 ноября в доме на ул. Горького.

По информации «Макс Портала», 16-летняя девушка выпала из окна 9 этажа. При падении она получила множественные травмы. Скорая доставила ее в горбольницу №9, но спасти ее врачи не смогли.

Как сообщали Юга.ру, 8 ноября в Сочи 12-летняя школьница выпала из окна третьего этажа средней школы № 28 на улице Лесной. Сейчас она находится в больнице.

Происшествия Сочи
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