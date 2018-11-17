В больнице умерли двое пострадавших в ДТП с КамАЗом в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии 17 ноября скончались двое пострадавших в аварии с грузовиком

В пресс-службе регионального МВД сообщили, что в больнице умерли 25-летний водитель Lada Priora и его 24-летний пассажир. Оба погибших из поселка Кашхатау, сообщает РИА «Новости».