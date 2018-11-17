В больнице умерли двое пострадавших в ДТП с КамАЗом в Кабардино-Балкарии
Кабардино-Балкария Маша Волобуева
В Кабардино-Балкарии 17 ноября скончались двое пострадавших в аварии с грузовиком
В пресс-службе регионального МВД сообщили, что в больнице умерли 25-летний водитель Lada Priora и его 24-летний пассажир. Оба погибших из поселка Кашхатау, сообщает РИА «Новости».
Как сообщали Юга.ру, авария с Lada Priora и КамАЗом произошла 16 ноября на трассе Р-217 рядом с сельским поселением Нартан. В результате ДТП пострадали четыре человека.
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