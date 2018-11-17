В Кабардино-Балкарии четыре человека пострадали в ДТП с КамАЗом

Кабардино-Балкария

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В Кабардино-Балкарии 16 ноября столкнулись два автомобиля, пострадали четыре человека

Авария произошла на трассе Р-217 рядом с сельским поселением Нартан. По предварительным данным, в 18:30 там столкнулись Lada Priora и КамАЗ.

Пострадали четыре человека, их доставили в РКБ Нальчика, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

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