В Кабардино-Балкарии четыре человека пострадали в ДТП с КамАЗом

В Кабардино-Балкарии 16 ноября столкнулись два автомобиля, пострадали четыре человека

Авария произошла на трассе Р-217 рядом с сельским поселением Нартан. По предварительным данным, в 18:30 там столкнулись Lada Priora и КамАЗ.

Пострадали четыре человека, их доставили в РКБ Нальчика, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.