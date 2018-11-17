Кубанский конькобежец Кулижников взял золото на этапе Кубка мира в Японии
Российский конькобежец Павел Кулижников 17 ноября занял первое место на дистанции 500 м на этапе Кубка мира по конькобежному спорту
Соревнования прошли в японском Обихиро. Кулижников показал результат в 34,619 секунды. Второе место занял японец Рёхэй Хага (34.716), третье — спортсмен из Норвегии Ховар Лорентсен (34.771).
Кулижников взял третье золото в активе сборной России на стартовом этапе Кубка мира. Ранее российские спортсмены лидировали в командной гонке, а Денис Юсков стал лучшим на дистанции 1500 метров.
Этап Кубка мира закончится 18 ноября.
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