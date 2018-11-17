Кубанский конькобежец Кулижников взял золото на этапе Кубка мира в Японии

Российский конькобежец Павел Кулижников 17 ноября занял первое место на дистанции 500 м на этапе Кубка мира по конькобежному спорту

Соревнования прошли в японском Обихиро. Кулижников показал результат в 34,619 секунды. Второе место занял японец Рёхэй Хага (34.716), третье — спортсмен из Норвегии Ховар Лорентсен (34.771). Кулижников взял третье золото в активе сборной России на стартовом этапе Кубка мира. Ранее российские спортсмены лидировали в командной гонке, а Денис Юсков стал лучшим на дистанции 1500 метров. Этап Кубка мира закончится 18 ноября.