Кубанский конькобежец Кулижников взял золото на этапе Кубка мира в Японии

Краснодарский край, В мире

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Российский конькобежец Павел Кулижников 17 ноября занял первое место на дистанции 500 м на этапе Кубка мира по конькобежному спорту

Соревнования прошли в японском Обихиро. Кулижников показал результат в  34,619 секунды. Второе место занял японец Рёхэй Хага (34.716), третье — спортсмен из Норвегии Ховар Лорентсен (34.771).

Кулижников взял третье золото в активе сборной России на стартовом этапе Кубка мира. Ранее российские спортсмены лидировали в командной гонке, а Денис Юсков стал лучшим на дистанции 1500 метров.

Этап Кубка мира закончится 18 ноября.

Конькобежный спорт
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