Кондратьев сообщил, когда стартует горнолыжный сезон в Сочи

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 16 ноября заявил, что горнолыжный сезон в Сочи начнется в начале декабря

Глава Кубани отметил, что это пятая зима, когда курорты поселка Красная Поляна будут работать в новом формате. Ожидается, что в новогодние каникулы горные курорты Сочи посетят не менее 360 тыс. человек. По его словам, в этом сезоне номерной фонд будет загружен до 100%.

Кондратьев уточнил, что город полностью готов принять туристов. С конца декабря будет работать оперативный штаб. Он будет координировать работу всех служб, которые отвечают за отдых гостей.

Губернатор добавил, что на курортах Красной Поляны появятся две новые трассы, еще одну восстановят.

Всего на горных курортах будет открыто около 60 канатных дорог. Их общая протяженность составит 153 км, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.