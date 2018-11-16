На Дону при пожаре в летней кухне погиб человек
Ростовская область Наталья Евсикова
В Сальском районе Ростовской области 15 ноября произошел пожар, в котором погиб один человек
Сообщение о возгорании в селе Новый Егорлык поступило пожарным в 21:45. Они выехали на место и ликвидировали огонь в летней кухне в 22:31. Площадь пожара составила 15 кв. метров. В результате происшествия погиб один человек, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Как сообщали Юга.ру, в Ростовской области 16 ноября произошел пожар в частном доме, в результате него погибли два человека.
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