На Дону при пожаре в летней кухне погиб человек

В Сальском районе Ростовской области 15 ноября произошел пожар, в котором погиб один человек

Сообщение о возгорании в селе Новый Егорлык поступило пожарным в 21:45. Они выехали на место и ликвидировали огонь в летней кухне в 22:31. Площадь пожара составила 15 кв. метров. В результате происшествия погиб один человек, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Как сообщали Юга.ру, в Ростовской области 16 ноября произошел пожар в частном доме, в результате него погибли два человека.



