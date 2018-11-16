На Дону ликвидировали открытое горение на деревообрабатывающем заводе

Ростовская область

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В Аксайском районе Ростовской области потушили открытый огонь на деревообрабатывающем заводе

Пожарные ликвидировали открытое горение на заводе в 11:15. Погибших и пострадавших нет, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Ростовской области. 

Как сообщали Юга.ру, в поселке Темерницком Ростовской области 16 ноября на площади 400 кв. метров загорелся деревообрабатывающий завод. 

МЧС Пожары
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