В Ростовской области на площади 400 кв. метров загорелся деревообрабатывающий завод

В Аксайском районе Ростовской области 16 ноября произошел пожар на деревообрабатывающем заводе

Сообщение о пожаре на заводе в поселке Темерницком поступило сотрудникам МЧС в 9:17. Площадь возгорания составляет около 400 кв. метров. Причину пожара пока не установили, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Ростовской области.

На месте происшествия работает более 30 человек и восемь машин. Погибших и пострадавших нет.