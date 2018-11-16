В Ростовской области на площади 400 кв. метров загорелся деревообрабатывающий завод
Ростовская область Наталья Евсикова
В Аксайском районе Ростовской области 16 ноября произошел пожар на деревообрабатывающем заводе
Сообщение о пожаре на заводе в поселке Темерницком поступило сотрудникам МЧС в 9:17. Площадь возгорания составляет около 400 кв. метров. Причину пожара пока не установили, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Ростовской области.
На месте происшествия работает более 30 человек и восемь машин. Погибших и пострадавших нет.
Поездка на Эльбрус, лекция о питании, ночь в батутном парке
Чем заняться в выходные 17-18 ноября. Выбор Эволюции Юга.ру
Дискотека 80-90-х, концерт L'One, балет «Эсмеральда»
И другие события Краснодара с 16 по 18 ноября
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.