Житель Ростовской области получал с иностранных сайтов посылки с ЛСД

Ростовская область

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В Ростовской области на мужчину, получавшего в почтовых посылках наркотики, завели уголовное дело

Сотрудники Ростовской таможни получили информацию о том, что на имя гражданина России направили посылку из Великобритании. Она представляла собой почтовый мешок, в котором лежал бумажный конверт с надписями, почтовыми оттисками и наклеенным фрагментом белого листа.

Согласно заключению экспертно-криминалистической службы, на поверхности фрагмента перфорированной бумаги выявили смесь, содержащую лизергид (ЛСД), сообщили в пресс-службе Ростовской таможни.

По словам мужчины, он в течение 2018 года сделал не менее трех заказов ЛСД на иностранных сайтах.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (Контрабанда наркотических средств в крупном размере).

Наркотики
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