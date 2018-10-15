Житель Ростовской области получал с иностранных сайтов посылки с ЛСД

В Ростовской области на мужчину, получавшего в почтовых посылках наркотики, завели уголовное дело

Сотрудники Ростовской таможни получили информацию о том, что на имя гражданина России направили посылку из Великобритании. Она представляла собой почтовый мешок, в котором лежал бумажный конверт с надписями, почтовыми оттисками и наклеенным фрагментом белого листа.

Согласно заключению экспертно-криминалистической службы, на поверхности фрагмента перфорированной бумаги выявили смесь, содержащую лизергид (ЛСД), сообщили в пресс-службе Ростовской таможни.

По словам мужчины, он в течение 2018 года сделал не менее трех заказов ЛСД на иностранных сайтах.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (Контрабанда наркотических средств в крупном размере).