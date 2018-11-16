Дагестанского футболиста заподозрили в убийстве таксиста и угоне его машины

Дагестан

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В Дагестане местного футболиста заподозрили в убийстве 78-летнего таксиста и угоне его машины

Следствие установило, что 23-летний футболист стажируется в астраханской футбольной команде «Звезда». Парень вызвал такси из Астрахани до поселка Комсомольского в Калмыкии, чтобы там пересесть на автобус до Хасавюрта. По дороге пассажир несколько раз ударил ножом 78-летнего водителя, сбросил его тело в безлюдном месте и на машине поехал домой в Дагестан, пишет 16 ноября РИА «Новости» со ссылкой на СК РФ.

Обстоятельства устанавливаются, решается вопрос об аресте подозреваемого.

Следственный комитет Убийство Угоны Футбол Хасавюрт
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