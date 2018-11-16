В Геленджике столкнулись три машины, есть пострадавшие

Краснодарский край

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В Геленджике 15 ноября на трассе М4 «Дон» произошло ДТП, в котором пострадали три человека

Авария случилась в 17:00 на 1498-м км трассы М4 «Дон». По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля Nissan Tino выехал на встречку и столкнулся с машинами Honda CR-V и Daewoo Nexia.

В результате пострадал водитель Daewoo Nexia и двое его пассажиров, им назначили амбулаторное лечение. Правоохранители устанавливают детали произошедшего, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, 13 ноября на трассе М4 «Дон» из-за непогоды в Ростовской области произошло два массовых ДТП.

Автомобили ГИБДД ДТП
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