На Дону при пожаре в частном доме погибли два человека

Ростовская область

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В Ростовской области 16 ноября в частном доме произошел пожар, в котором погибли два человека

Сообщение о возгорании на улице Заречной на хуторе Путь Правды поступило в 4:16. Уже в 4:28 пожар в частном доме площадью 25 кв. метров потушили. При осмотре помещения, спасатели нашли тела двух мужчин, их личности устанавливают, сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области.

В тушении пожара участвовали шесть человек и две машины. Причина возгорания устанавливается.

МЧС Пожары смерть
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