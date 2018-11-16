На Дону при пожаре в частном доме погибли два человека

В Ростовской области 16 ноября в частном доме произошел пожар, в котором погибли два человека

Сообщение о возгорании на улице Заречной на хуторе Путь Правды поступило в 4:16. Уже в 4:28 пожар в частном доме площадью 25 кв. метров потушили. При осмотре помещения, спасатели нашли тела двух мужчин, их личности устанавливают, сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области.

В тушении пожара участвовали шесть человек и две машины. Причина возгорания устанавливается.