В пожаре в Крыловском районе погиб трехлетний ребенок
В станице Крыловской 15 ноября произошел пожар в частном доме
В 10:04 спасатели получили сообщение о том, что в станице Крыловской на улице Набережной загорелся дом. В 10:05 на место происшествия выехали пожарные.
Огонь удалось локализовать в 10:15, ликвидировать — в 10:44. Площадь пожара составила 18 кв. метров. В тушении были задействованы шесть работников МЧС и две машины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По данным правоохранителей, проживавшая в доме женщина, увидев огонь, забежала внутрь и вытащила своего трехлетнего сына. На место происшествия вызвали бригаду скорой помощи, но спасти жизнь мальчика не удалось.
Эксперты устанавливают причины возгорания, проводится судебно-медицинская и пожарнотехническая экспертизы, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, 13 ноября в поселке Первомайском произошел пожар, в котором погибла женщина и двое ее внуков.
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