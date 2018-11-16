В пожаре в Крыловском районе погиб трехлетний ребенок

Краснодарский край

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В станице Крыловской 15 ноября произошел пожар в частном доме

В 10:04 спасатели получили сообщение о том, что в станице Крыловской на улице Набережной загорелся дом. В 10:05 на место происшествия выехали пожарные.

Огонь удалось локализовать в 10:15, ликвидировать — в 10:44. Площадь пожара составила 18 кв. метров. В тушении были задействованы шесть работников МЧС и две машины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным правоохранителей, проживавшая в доме женщина, увидев огонь, забежала внутрь и вытащила своего трехлетнего сына. На место происшествия вызвали бригаду скорой помощи, но спасти жизнь мальчика не удалось. 

Эксперты устанавливают причины возгорания, проводится судебно-медицинская и пожарнотехническая экспертизы, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. 

Как писали Юга.ру, 13 ноября в поселке Первомайском произошел пожар, в котором погибла женщина и двое ее внуков.

Крыловский район МЧС Пожары
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