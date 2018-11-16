В Ставропольском крае автомобиль сбил двух детей на скутере
В Кочубеевском районе 15 ноября автомобиль столкнулся со скутером
ДТП произошло в селе Кочубеевском на улице Ленина в 18:00. По данным ГИБДД, водитель «ВАЗ-21074» при повороте налево столкнулся со скутером Irbis.
В результате с травмами ног и головы госпитализировали 15-летнего водителя скутера и его одноклассника. Оба мальчика — местные жители. Установлено, что они взяли скутер без спроса и не имели водительских прав в силу возраста.
Водитель автомобиля не пострадал. Правоохранители устанавливают детали произошедшего, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
Как писали Юга.ру, 14 ноября в Невинномысске машина на «зебре» сбила двух школьников.
Чем заняться в выходные 17-18 ноября. Выбор Эволюции Юга.ру
И другие события Краснодара с 16 по 18 ноября
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.