В Ставропольском крае автомобиль сбил двух детей на скутере

Ставропольский край

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В Кочубеевском районе 15 ноября автомобиль столкнулся со скутером

ДТП произошло в селе Кочубеевском на улице Ленина в 18:00. По данным ГИБДД, водитель «ВАЗ-21074» при повороте налево столкнулся со скутером Irbis.

В результате с травмами ног и головы госпитализировали 15-летнего водителя скутера и его одноклассника. Оба мальчика — местные жители. Установлено, что они взяли скутер без спроса и не имели водительских прав в силу возраста.

Водитель автомобиля не пострадал. Правоохранители устанавливают детали произошедшего, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Как писали Юга.ру, 14 ноября в Невинномысске машина на «зебре» сбила двух школьников.

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