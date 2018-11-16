На Ставрополье во время тумана произошло смертельное ДТП

Под Ставрополем 15 ноября произошло ДТП, в котором погиб один человек

Авария произошла 15 ноября в 12:00 на 2-м км трассы Ставрополь — Новомарьевская — Каменнобродская.

По предварительным данным, водитель машины Kia в тумане выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada Priora. В результате от полученных травм 47-летний житель села Левокумского, который был за рулем Priora, скончался на месте.

52-летний водитель иномарки не пострадал. Его десятилетнюю внучку, которая находилась на заднем сидении, доставили в больницу с переломом предплечья.

По факту происшествия проводят проверку и уточняют обстоятельства, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.